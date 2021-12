PSG : la dernière offense de Lionel Messi à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Nous l'écrivions mardi soir : en marquant contre le Club Bruges (4-1), et plutôt deux fois qu'une, Lionel Messi a égalé un record de Cristiano Ronaldo, celui du nombre d'équipes contre lesquelles ils ont marqué en Champions League. Désormais, le Portugais et l'Argentin se partagent le total stratosphérique de 38 rivaux différents à qui ils ont mis au moins un but. Mais ce n'est pas tout concernant La Pulga…

Son doublé face aux Belges lui a permis de dépasser le nombre de buts officiels inscrits par le roi Pelé, soit 757. Cristiano Ronaldo aussi a franchi cette barre symbolique. La différence entre les deux, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps à l'Argentin pour égaler O Rei. Lui l'a fait en 950 rencontres alors que CR7 a dû attendre sa 1043e partie. Au jeu des comparaisons pour le titre de meilleur joueur de l'histoire, en voilà une qui pourrait faire la différence !

Messi took 93 games less than Ronaldo to break Pele's official goals tally.



The real #GOAT Lionel Messi 🐐



#LionelMessi #UCL pic.twitter.com/DnxxLTfSyd — 😘❤️Jãsly,Asìm ñd DïshüL forêvêr❤️😘(Lêõ M10🐐) (@itz_aryan_0143) December 8, 2021