PSG : la femme d'Hakimi brise le silence et enfonce le Parisien

Visé par une enquête après la déposition d'une femme de 24 ans affirmant avoir été violée par Achraf Hakimi, le 25 février dernier, le latéral droit du Paris Saint-Germain a été mis en examen par le parquet de Nanterre. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, sa femme, Hiba Abouk, avec qui le Marocain est en instance de divorce, a pris la parole publiquement dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, se mettant du côté de la victime.

"Je serai toujours du côtés des victimes"

"Aujourd’hui, je me sens obligée de rendre cette déclaration publique pour exprimer mon état d’esprit et faire la lumière sur la désinformation qui circule. Et même quand le silence peut aider sur certains sujets ou sujets sensibles, j’ai un besoin urgent de m’expliquer, afin de pouvoir reprendre ma vie personnelle, publique et professionnelle de la manière la moins nocive et traumatisante possible, en protégeant avant tout mes enfants qui sont, comment peut-il en être autrement, ma priorité absolue. La réalité est qu’il y a quelque temps, après avoir beaucoup réfléchi, le père de mes enfants et moi avons pris la décision de mettre fin à notre relation, bien avant les événements dans lesquels j’ai été impliqué dans les médias. (…) Après avoir pris la décision de se séparer légalement et de cesser de vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu’en plus d’affronter la douleur bien connue qu’implique une séparation, et d’accepter le chagrin que l’échec d’un projet familial pour lequel je m’étais donnée corps et âme, il faudrait que j’affronte cette ignominie. J’ai eu besoin de temps pour digérer ce choc. Il va sans dire que dans ma vie j’ai toujours été et serai toujours du côté des victimes, donc, vu la gravité de l’accusation, on ne peut que se fier au bon déroulement de la justice."

🔴 Hiba Abouk rompe su silencio tras la imputación de su marido, Achraf Hakimi, por violación: “Siempre estaré del lado de las víctimas” https://t.co/iCDsgmifC6 — EL PAÍS (@el_pais) March 27, 2023

Pour résumer Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, la femme d'Achraf Hakimi, Hiba Abouk, s'est exprimé pour la première fois publiquement sur les accusations de viol dont fait l'objet le latéral droit du PSG.

Fabien Chorlet

Rédacteur