PSG : la fête d'anniversaire de Neymar Jr a bien eu lieu

Ce vendredi, Neymar Jr a fêté ses 29 ans. Accusé par la presse brésilienne de préparer une grande fête clandestine et de chercher à faire venir des amis artistes depuis l'Amérique du Sud, la star du PSG s'était déjà vivement élevé sur les réseaux sociaux contre cette rumeur selon laquelle il s'apprêtait à violer les consignes sanitaires en vigueur en France.

Joignant les actes aux paroles, Neymar Jr a donc partagé sur Instagram des storys de sa fameuse fête organisée jeudi soir dans sa villa de Bougival (Yvelines). Et on est assez loin des évènements dispendieux et « bling-bling » organisés au Palais de Tokyo, au pavillon Cambon ou encore au pavillon Gabriel ces dernières années.

Un anniversaire en petit comité

Cette fois-ci, il n'y avait pas pléthores d'invités, coéquipiers, mannequins et stars de la chanson Funk... Simplement son cercle proche, son fils et ses « tos ». Pas de discothèques, de gâteaux géants mais un jeu de piste organisé par sa garde rapprochée avant une cérémonie plus classique avec ballons et côtillons.

Sans doute l'âge de la maturité pour Neymar même s'il faut attendre que le festif meneur de jeu du PSG sorte le grand jeu pour ses 30 ans à Paris en février 2021. En espérant que, d'ici là, la crise du Covid-19 sera derrière nous.