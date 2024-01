PSG : la Ligue 1 se sert de Mbappé pour répondre au tacle de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dans des propos retranscrits par Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo a assuré que le championnat saoudien, dans lequel il évolue depuis un an avec Al-Nassr, était supérieur à la Ligue 1. "La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant".

Une réponse sous le signe de l'humour

Un tacle auquel a répondu du tac au tac la Ligue 1 via son compte X. En postant une photo de sa principale tête d’affiche, Kylian Mbappé, qui pince la joue du Portugais. Plutôt drôle !

