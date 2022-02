PSG : la liste pour le Real Madrid est tombé, une absence marquante à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

A moins de 15 jours du choc de Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG a été invité à fournir à l'UEFA sa liste de 25 noms, hors jeunes du club, autorisés à disputer les tours finaux de la compétition. Une liste sans aucun changement par rapport à celle de la première moitié de saison.

Laissé à l'écart à raison de son retour de blessure lors de la phase de groupe, Juan Bernat ne figure donc pas dans celle-ci. Un choix fort concernant l'Espagnol, pas encore revenu à son meilleur niveau, et qui s'est vu préférer Layvin Kurzawa (pourtant écarté la plupart du temps) pour une question de nombre de joueurs formés localement dans la liste.

Voici les 25 joueurs de la liste A du PSG :

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Diallo, Hakimi, Kehrer, Dagba, Nuno Mendes, Kurzawa

Milieux : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo, Wijnaldum, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria, Icardi