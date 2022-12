PSG : la Mairie de Paris prête à arrondir les angles pour le Parc des Princes ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

« S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir », avait lancé Nasser al-Khelaïfi dans l’Equipe. Le Président du PSG ne veut pas débourser les 350 millions qui sont exigés par Paris pour acquérir le Parc des Princes. Les déclarations de Nasser al-Khelaïfi agacent la Mairie de Paris, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire a de nouveau répondu au président du club parisien.

« Nous sommes très favorables à l’agrandissement du Parc des Princes, c’est très clairement une option que nous soutenons totalement et nous souhaitons aller le plus vite possible. Le PSG semble faire de l’achat du Parc des Princes une condition sine qua none pour faire l’investissement de mise à niveau. »

« Nous espérons le convaincre ! Reste à savoir dans quelles conditions juridiques se noue le partenariat entre la ville de Paris et le PSG à travers le Parc des Princes. Je n’ai qu’une hâte, c’est qu’on puisse engager ce chantier majeur pour le PSG et donc pour Paris. », a-t-il expliqué à BFM Ile de France. Un dossier à surveiller de près...