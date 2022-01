PSG : la Mbappé-dépendance illustrée en un chiffre

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

On le saura peut-être quand il aura quitté le PSG mais sans doute que l'arrivée de Lionel Messi dans la capitale a piqué au vif Kylian Mbappé. Alors que l'Argentin était sensé devenir le patron de l'équipe, c'est en fait le champion du monde qui a endossé le costume de boss. Et il ne viendrait à l'idée de personne de contester ce nouveau statut, surtout que les chiffres vont dans ce sens, et on sait qu'ils ne mentent pas.

Ainsi, après son but contre Brest (2-0) hier, d'une frappe décroisée du droit à l'entrée de la surface qui a surpris le gardien breton, Kylian Mbappé a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues cette saison. C'est tout simplement plus que tous ses partenaires offensifs réunis (17) ! Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi... Autant de joueurs qui seraient les numéros uns dans d'autres clubs. Mais à Paris, le patron, c'est Mbappé !

🇫🇷 Kylian Mbappé a inscrit 19 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG.



C’est plus que Leo Messi, Neymar Jr, Angel Di Maria, Mauro Icardi… TOUS RÉUNIS (17) !



Boss 💪 pic.twitter.com/hdEuZAAxWD — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 16, 2022