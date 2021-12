PSG : Miss France est une fan absolue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La soirée de samedi a vu le couronnement de Diane Leyre comme nouvelle Miss France. La représentante d'Île de France a pu compter sur un soutien original lors de cette élection : celui du Paris Saint-Germain. En effet, elle est une vraie supportrice du club de la capitale et elle avait demandé au préalable à ce que celui-ci la soutienne.

Sa mère a expliqué au Parisien : « Elle adore le PSG. Elle n’a pas demandé ce tweet juste de façon opportuniste, c’est vraiment son équipe ». Diane Leyre, elle, a confirmé : « Si on a bien un sentiment identitaire en Île-de-France, c’est le PSG. Donc, je me suis dit que l’équipe pouvait nous rassembler. Alors, je me suis débattu pour trouver un contact, j’ai réussi à en avoir un, et il a eu la gentillesse de m’accorder effectivement ce beau message sur le Twitter officiel du groupe. Et cela m’a sûrement porté chance ». Le quotidien régional explique qu'à l'avenir et quand son emploi du temps le permettra, la nouvelle Miss France sera invitée au Parc où elle sera traitée comme une VIP.

