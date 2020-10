PSG : la passe d'armes entre Tuchel et Leonardo fait tousser Pierre Ménès

La saison du PSG n’est pas un long fleuve tranquille. Même quand il gagne, le club de la capitale s’offre des polémiques. Juste après le large succès devant le SCO d’Angers hier en en ouverture de la 6e journée de L1 (6-1), Leonardo a en effet recadré publiquement Thomas Tuchel pour ses propos en conférence de presse ce jeudi.

L’entraîneur du PSG s'était plaint du nombre de joueurs partis en fin de contrat et avait déploré le manque de renforts pour son équipe. « On n'a pas aimé. On n'a pas aimé la déclaration, le club n'a pas aimé, moi, personnellement, je n'ai pas aimé, a commenté le directeur sportif brésilien. Dans les moments qu'on vit, il y a des situations vraiment très graves. Ne pas comprendre cette situation... On va voir en interne comment on fait. Là, c'est très clair. Si quelqu'un n'est pas content, on parle, il n'y a pas de souci. Mais s'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive, les règles internes. »

Pierre Ménès, spectateur attentif de la victoire aisée du PSG, a toussé devant cette polémique puérile. « Tuchel n’a pas respecté le travail de Leonardo en conf jeudi et le Brésilien l’a sévèrement recadré après le match. En gros quand on n’invente pas des histoires au PSG ils les créent tout seul. Trop fort, a ricané le consultant de Canal+ sur Twitter en analysant le succès parisien. Le PSG a joué un match pépère et en met 6. Assez étonnant. »