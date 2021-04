PSG : la petite phrase inexplicable de Mbappé sur Messi et Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Kylian Mbappé traverse une période floue. Depuis le rassemblent avec l’équipe de France pendant la trêve internationale, l’attaquant du PSG peine à retrouver de sa superbe. Samedi, le joueur de 22 ans a encore été décevant contre le LOSC (4 dans L’Équipe).

Avant sa prestation du jour, Mbappé s’était mis une pression tout seul en vantant ses propres qualités. Et en faisant une référence à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pas vraiment du goût de Djibril Cissé. C’est simple, l’ancien buteur de l’OM n’a rien compris à son message !

« Ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens »

« Le fait qu’il pense qu’il n’est pas encore aussi bon que Messi et Ronaldo tout en disant qu’il se convainc qu’il l’est, ça me dérange car sa phrase n’a pas de sens, a-t-il analysé sur la chaîne L’Équipe. Il vaut mieux ne pas le dire dans ce cas. Si j’ai un conseil à lui donner, c’est qu’il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens disent. Les gens, ils disaient la même chose sur Thierry Henry et ça ne l’a pas arrêté de ne pas sourire quand il marquait. Il répondait aux journalistes par des buts. Après, c’est une question de mental. Chacun est différent. Il ne faut pas qu’il s’arrête à ça. »