PSG : la piqûre de rappel de Pochettino à Sergio Ramos

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après la victoire ce samedi du Paris Saint-Germain face au FC Nantes (3-1), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a évoqué le cas Sergio Ramos, qui n'était toujours pas présent dans le groupe du PSG. L'entraîneur parisien a rappelé au défenseur central espagnol que s'entraîner n'était pas la même chose que d'être au niveau pour la compétition.

"Sergio Ramos a un bon état d'esprit. Il est possible qu’il soit dans le groupe pour Manchester City. Mais ne réfléchissez pas trop. Il s’est entraîné trois jours. On ne doit pas trop forcer. Ça doit se faire petit à petit, et c’est notre souhait qu’il soit rapidement disponible. C’est important de voir l’évolution. C'est une chose d’être capable de s’entrainer, c'en est une autre d’être au niveau pour être compétitif. Ce n’est pas la même chose", a expliqué Mauricio Pochettino au micro d'Amazon Prime Vidéo.

⌛️ Victoire du @PSG_inside ! (3-1)

Réduits à 10, les Parisiens sont parvenus à renverser le match dans les dernières minutes !



🔴🔵 #ICICESTPARIS #PSGFCN pic.twitter.com/mRsN5bvwXn — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021