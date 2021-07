PSG : la preuve que Daniel Riolo a tout faux avec Marco Verratti

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Comme à son habitude, Daniel Riolo a détruit Marco Verratti lors de la victoire ce samedi de l'Italie face à l'Autriche (2-1 a.p) en huitième de finale de l'Euro 2021.

"Je suis rassuré après cette première période... Le milieu italien est vraiment bonifié... Locatelli doit cirer le banc et se taire", a lancé ironiquement le journaliste de RMC Sport sur son compte Twitter.

Mais une statistique prouve que Daniel Riolo a tout faux avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. En effet, comme révélé par l'indicateur Opta, seul l'ailier gauche gallois Daniel James (10) a créé plus d'occasions pendant cet Euro 2021 que Marco Verratti (9), qui n'a joué que 135 minutes durant la compétition.

9 - Only Daniel James (10) has created more chances at #EURO2020 than Marco Verratti (9), despite the Italian playing just 135 minutes at the tournament so far. Strings. #ITAAUS pic.twitter.com/9GKjbfKrvw