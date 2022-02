PSG : la preuve que Ronaldo traverse une crise aussi profonde que celle de Messi

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

On parle beaucoup des difficultés rencontrées par Lionel Messi depuis son arrivée à Paris, même s'il a participé au festival du PSG à Lille (5-1) dimanche. Il est vrai que l'Argentin n'a marqué que deux fois en Ligue 1 et qu'il ne donne pas l'impression de s'épanouir dans le jeu (ou plutôt le non-jeu) prôné par Mauricio Pochettino. Mais, si ça peut le rassurer, son grand rival Cristiano Ronaldo ne va pas mieux, loin de là.

Le Portugais imaginait certainement autre chose pour ses retrouvailles avec Manchester United. Mais non seulement les Red Devils sont très loin de ses attentes en matière de résultats, à tel point qu'Ole Gunnar Solskjaer a été limogé cet hiver pour laisser sa place à Ralf Rangnick, mais en plus, le quintuple Ballon d'Or s'enfonce lui aussi dans la médiocrité. Pour preuve, hier à Burnley (1-1), il a connu un cinquième match sans marquer, ce qui ne lui était plus arrivé depuis... 13 ans ! A l'époque, il jouait déjà pour MU. Mais dès l'été suivant, il est devenu une machine à buts légendaire qui a marqué l'histoire du Real Madrid, de la Juventus Turin et de sa sélection. Les deux géants connaissent-ils une saison sans, comme cela arrive quand une star arrive dans un nouveau club, ou assiste-t-on au crépuscule des dieux ?

