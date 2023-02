PSG, FC Barcelone - Mercato : la prolongation de Messi fait débat, son clan a rencontré Laporta !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le match de dimanche contre Lille (4-3) a parfaitement résumé le passage de Lionel Messi au PSG : beaucoup de néant, de marche, zéro implication dans le replacement mais quelques éclairs de génie qui font oublier tout le reste, dont ce but de la victoire à la dernière seconde. De quoi justifier une prolongation de contrat, alors que le club de la capitale est étranglé par le fairplay financier et que l'Argentin de 35 ans n'a plus grand-chose à offrir ? C'est la question que pose Le Parisien dans son édition du jour. Et les avis sont plus que divergents !

Le père de Messi a rencontré Laporta

Ainsi, l'ancien défenseur Eric Rabesandratana préfèrerait que Paris garde l'argent de cette prolongation pour renforcer certains postes : « Garde ton argent et achète trois joueurs plutôt que de prolonger Messi ! On a besoin de mecs qui se dépassent, de guerriers. Regardez un Danilo : pour moi, c’est un vrai joueur du PSG. Messi, il attend que tu t’adaptes à lui. Je respecte ce mec-là pour tout ce qu’il a fait dans le football mais je pense que ça ne correspond pas au projet ». Ludovic Giuly, lui, continue de penser qu'il vaut mieux avoir Messi dans son équipe que n'importe où ailleurs. La question est : la seule logique sportive commandera-t-elle à cette décision ?

En parallèle, on a appris tard hier soir que le père de Lionel Messi avait profité du séjour de son fils en Catalogne pour rencontrer le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Au menu, selon Catalunya Radio, le fait que le septuple Ballon d'Or sera libre en juin mais aussi la possibilité de lui rendre un hommage et également les propos de son frère Matias, plutôt insultant envers Laporta et d'autres dirigeants. Pour le moment, nul ne sait ce qui est ressorti de cette réunion. Mais le simple fait qu'elle ait eu lieu prouve qu'il y a eu un grand rapprochement entre les deux camps car les Messi ne voulaient plus entendre parler de Laporta à leur départ au PSG à l'été 2021 !

Pour résumer Les négociations se poursuivent entre le PSG et le clan Messi pour une prolongation de contrat, sachant que l'Argentin sera livre en juin. Mais Le Parisien pose la question de savoir s'il serait vraiment judicieux de conserver un joueur certes très talentueux mais vieillissant et pas investi.

