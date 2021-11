PSG : la punchline de Daniel Riolo sur Mbappé après Leipzig

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le PSG a perdu la première place de son groupe en Ligue des champions. C’est le principal enseignement à retenir de son match nul décroché hier soir sur la pelouse de Leipzig après avoir pourtant mené 2 à 1 jusque dans les derniers instants de la rencontre (2-2).

Si Kylian Mbappé a été décisif une nouvelle fois, il a raté de grosses occasions et s’est attiré les foudres de Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Le polémiste a sorti une punchline dont il a le secret.

« C’est le paradoxe : malgré ce bouillon absolue et cette bouillie tactique, le PSG doit gagner ce match, estime-t-il sur la radio sportive. Tu risques de prendre un bouillon encore plus gros contre de plus fortes équipes. Ils étaient tellement maladroits sur toutes les balles de contre ! Mbappé, il a joué en moon-boots tellement il n’arrivait pas à courir, avec des pieds aussi lourds. Si techniquement, toutes les vedettes n’arrivent pas à mener à bien les actions de contre qui auraient pu leur permettre de faire 3-1, le 2-2 est tombé... »

