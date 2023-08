PSG : la réaction de Mbappé au like polémique de Neymar sur lui

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Juste avant que Neymar ne quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Arabie saoudite et Al-Hilal, la star brésilienne a fait polémique en likant sur Instagram une publication qui disait que Kylian Mbappé réclamait son départ du PSG. "Polémique : l’été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu’il n’y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l’entraînement super content."

Mbappé n'a pas aimé

D'après L'Équipe, le natif de Bondy n'aurait guère apprécié ce like polémique de Neymar. "Mbappé n'a pas aimé le like du Brésilien laissant entendre que le Français avait joué un rôle dans son départ du PSG. Preuve que la distance creusée entre deux hommes complices au début de leur aventure parisienne", analyse nos confrères.

