PSG : la Real Sociedad au fond du trou

Après sa victoire 2-0 à l'aller, le PSG est en ballottage favorable pour rejoindre les 1/4 de finale de la Ligue des champions. Surtout que son adversaire, la Real Sociedad, est confronté à une hécatombe de blessures.

Exit la Coupe du Roi

Les Basques s'étaient inclinés (1-3) à domicile face à Villarreal en perdant trois nouveaux joueurs sur blessures : Hamari Traoré, Ander Barrenetxea et Arsen Zakharyan. Et hier, en Coupe du Roi, ils se sont inclinés face à Majorque (1-1, 3 tab à 4). "Vous êtes à un penalty ou à un but de jouer une finale devant votre public. Nous avions vraiment hâte d’y être. C’est difficile mais nous devons relever la tête maintenant parce que samedi, nous avons un match très difficile contre Séville", a commenté le coach Imanol Alguacil. Et dans la foulée, ce sera le match retour contre le PSG...

👏 "¿Si tiraría este mismo penalti ante el PSG? SÍ".



🗣️ Oyarzabal, ejemplo de personalidad tras caer ante el Mallorca.



📺 #ChiringuitoCopaDelRey 📺 pic.twitter.com/WTqDLvamVJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2024

