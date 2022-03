PSG : la remontada pousse Mbappé vers le Real Madrid, 2 têtes vont rouler dans la sciure

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Sitôt le coup de sifflet final retenti au Bernabeu, Le Parisien a mis en ligne deux papiers, qui ont été imprimés dans la nuit pour l'édition du jour. Le premier concernait l'avenir de Kylian Mbappé. Après cette remontada, le natif de Bondy a certainement compris que le Real Madrid était le club idéal pour assouvir ses rêves de Champions League. Car même dominé sur l'ensemble des deux matches, il a réussi à éliminer le PSG (1-0 ; 1-3) car il possède cette culture de la gagne, cette approche des grands événements que seuls les plus gros clubs peuvent maîtriser. Exit, donc, Mbappé.

Mais il ne sera pas le seul. le second papier concernait l'avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo. Après une telle humiliation, il est évident que l'entraîneur argentin ne sera plus sur le banc parisien la saison prochaine. Il devrait terminer celle en cours étant donné qu'il ne reste plus que le championnat et que le PSG est largement en tête. Mais après, il pourra retourner en Angleterre (Manchester United ?) ou en Espagne (Atlético Madrid ?). Leonardo pourrait également être sacrifié sur l'autel de la désillusion. Le directeur sportif, très contesté en interne, sait recruter à prix d'or mais il ne sait pas vendre et il n'a toujours pas réussi à ramener le trophée tant désiré du côté du Parc des Princes. A cause de lui, la masse salariale plombe le club. A cause de lui, Mbappé va partir. Et Zinédine Zidane ne voudrait pas de lui s'il vient. Autant de bonnes raisons de s'en séparer...

Real-PSG (3-1) : Pochettino vers la sortie, Leonardo fragilisé... cette élimination va laisser des traces

➡️ https://t.co/M2iKcAQMq5 pic.twitter.com/p4fjm4pz9H — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 9, 2022