PSG : la réponse cinglante de Messi à Lewandowski pour le Ballon d'Or 2021

Victorieux du Ballon d'Or 2021, Lionel Messi avait déclaré que Robert Lewandowski méritait de remporter le trophée en 2020, dont l'édition avait été annulée en raison du Covid-19. Ce à quoi l'attaquant du Bayern Munich avait répondu : "Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air."

"Il peut dire ce qu'il veut et ça ne m'intéresse pas"

Pour TyC Sports, la star du Paris Saint-Germain est revenu sur ces déclarations de Robert Lewandowski. "Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance non plus. C'est tout, il peut dire ce qu'il veut et ça ne m'intéresse pas. Mais les mots que j'ai prononcés à l'époque venaient de mon cœur et parce que je le sentais vraiment comme ça. J'ai déjà dit qu'il méritait le Ballon d'Or, parce que l'année précédente, je pensais qu'il avait été le meilleur, mais l'année où je l'ai gagné, il ne l'était pas. J'ai simplement dit ça. Mais qu'il le prenne comme il le veut."

Fabien Chorlet

Rédacteur