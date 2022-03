PSG : la réponse du couple Wanda Nara – Mauro Icardi au dernier scandale d'adultère

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le journaliste Diego Estevez a balancé une petite bombe à America TV en annonçant que Wanda Nara avait trompé Mauro Icardi avec son ancien garde du corps Agustin Longueira, il semblerait que cette révélation ne perturbe pas plus que ça le couple le plus sulfureux du PSG.

Wanda et Mauro font comme si de rien n'était

En effet, plutôt que de répondre à cette nouvelle rumeur venant salir sa relation déjà compliquée avec Mauro Icardi, Wanda Nara a préféré s'afficher en soirée avec son compagnon pour montrer que l'unité était toujours de mise dans son foyer.

En même temps, Mauro Icardi n'a pas découvert dans la presse le rapprochement entre Wanda et son « bodyguard » puisque le journaliste Rodrigo Lussic a annoncé dans l'émission « Socios del espectaculo » que Agustin Longueira a été viré par l'attaquant du PSG depuis quelques semaines déjà...

Alexandre Corboz

Rédacteur