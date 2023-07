PSG : la réponse musclée de Mbappé après la charge de Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Leonardo n’y est pas allé de main morte avec Kylian Mbappé. Interrogé par L’Équipe, l’ancien directeur sportif du PSG n’a pas été tendre avec le joueur de 24 ans suite à ses tergiversations sur son avenir. « Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière, a-t-il soutenu. Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui. Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui. »

Mbappé va entamer une remise en condition physique

Loin de Leonardo, Mbappé poursuit ses vacances d’été comme si de rien n’était. En attendant son retour lundi prochain, le Bondynois de 24 ans, à peine revenu de son intense séjour camerounais, passera les prochains jours dans le Sud de la France pour, comme les années précédentes, effectuer une courte remise en condition physique en famille. Histoire d’arriver en pleine forme le jour J et faire taire ses détracteurs.

La une du journal L'Équipe du lundi 10 juillet#TDF2023 pic.twitter.com/DLMLYTrX3E — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 9, 2023

