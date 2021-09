PSG : la double réponse retentissante de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La petite bataille menée à distance par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne s’arrêtera donc jamais. Depuis plus de 15 ans, ces deux immenses champions régalent tous les amoureux de la planète foot au gré de leurs exploits retentissants.

Mardi, l’attaquant argentin (34 ans) a ainsi prolongé cette quête en ouvrant son compteur avec le PSG contre Manchester City en Ligue des champions d’une « caresse diabolique » (2-0). La réponse de son alter ego portugais (36 ans) ne s’est pas fait attendre. Opposé à Villarreal (2-1), l’attaquant de Manchester United a inscrit dans les derniers instants son 136e but dans une Ligue des champions dont il est plus que jamais le roi statistique.

Car Cristiano Ronaldo a en plus battu hier un nouveau record : en disputant son 178e match en Ligue des champions, il est devenu le joueur comptant le plus d’apparitions dans l’épreuve, devançant désormais Iker Casillas (177), Xavi... et Messi (tous deux à 151). « Au niveau de l’intensité émotionnelle, Ronaldo vient d’éclipser le premier but de Messi avec le PSG... Encore une fois », a résumé Nabil Djellit sur Twitter. Une petite bataille éternelle, on vous dit...

