PSG : la rumeur d'un rachat de Liverpool par QSI démentie, Nasser al-Khelaïfi aurait dîné avec Mohamed Salah

C'était la grosse information de la semaine passée : désireux de faire comme le City Group et de se doter d'une galaxie de clubs européens, QSI lorgnait un club anglais. Il a d'abord été question d'intégrer l'actionnariat de Tottenham, puis carrément d'un rachat de Liverpool ou de Manchester United, les deux géants étant en vente. Ce dernier cas aurait constitué une mauvaise nouvelle pour le PSG puisque l'UEFA interdit à un propriétaire d'avoir deux clubs engagés dans la même compétition européenne.

Mais, bonne nouvelle pour les supporters parisiens, le très sérieux Ben Jacobs, qui travaille pour la CBS, assure que le fonds d'investissement qatari n'a pas l'intention de prendre des parts au LFC. Et, autre bonne nouvelle, on apprend que Nasser al-Khelaïfi aurait récemment dîné avec Mohamed Salah, avec qui il est ami. L'Egyptien a souvent été dans le viseur du PSG. Il pourrait être relancé si Kylian Mbappé ou Neymar venait à quitter Paris à l'intersaison...

Qatar Sports Investments are not in talks for a minority stake in Liverpool. QSI chairman Nasser Al-Khelaifi did meet with Mo Salah in London, but the pair are simply friends. pic.twitter.com/DBfp3F4odZ