PSG : la statistique totalement folle de Zaïre-Emery !

Ce mardi, à l’occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions. Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur titulaire en Ligue des champions dans un match à élimination directe comme le révèle l’Equipe. À 16 ans et 343 jours, le milieu de terrain parisien rentre donc dans l’histoire de la compétition. Une précocité impressionne…

Lionel Messi made his Champions League debut in 2004. Warren Zaïre-Emery was born in 2006.



Today, they start together against Bayern Munich.



