PSG : la véritable raison qui a poussé l'Argentine à laisser Messi à Paris

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Absent de la sélection d'Argentine pour les matchs de janvier comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi a bénéficié d'un petit cadeau de son sélectionneur Lionel Scaloni. Un cadeau qui ravit d'ailleurs le PSG, lequel pourra compter sur sa star contre Nice lundi prochain en 8e de finale de Coupe de France.

Messi absent de la sélection par sécurité à cause du Covid

Présent en conférence de presse hier soir, le coach de l'Albiceleste a dû se justifier de cette faveur et il a assuré que ce choix avait aussi et surtout été pris en bonne intelligence avec Messi, lequel avait besoin de se reposer après avoir contracté le Covid en début d'année et avoir manqué les deux premiers matchs de Paris contre Lyon puis Brest.

«Il est clair que nous aimerions que Messi soit ici. J'ai parlé avec lui et il m'a dit que le COVID l'affectait beaucoup. Il est important qu'il se rétablisse, et c'est pourquoi j'ai décidé que la meilleure chose était pour lui de rester dans son club», a justifié Lionel Scaloni dans des propos rapportés par Foot Mercato.