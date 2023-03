PSG : le Bayern Munich et Thomas Müller chambrent Paris … et Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Mercredi soir, le Bayern Munich a ravi ses supporters en éliminant le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (1-0, 2-0). Une qualification que le club bavarois a dignement fêté en envoyant quelques piques à Paris. Si du côté des fans on avait invité le Bayern à être le « boucher » du Qatar au travers d'un tifo assez provoc' en début de match, le Comunity Manager gérant la page US du Bayern a pris le relai en publiant une photo de Thomas Müller, poing serré devant la Tour Eiffel. Une dédicace au célèbre « au revoir » qui avait rendu fou les fans du PSG en 2021... pic.twitter.com/s4gVhrzQEh — ?￰゚ヌᄌ FC Bayern US ?￰゚ヌᆭ (@FCBayernUS) March 8, 2023 « Contre Messi, les choses se passent toujours très bien » A l'issue de la rencontre en zone mixte, Thomas Müller a également fanfaronner face à Lionel Messi … Tout en assurant qu'il avait beaucoup de respect pour celui qui l'a rejoint en décembre dans le cercle très fermé des champions du Monde : « Contre Messi, les choses se passent toujours très bien en termes de résultats à tous les niveaux. En club, Cristiano Ronaldo était notre problème quand il jouait au Real Madrid. Mais j'ai le plus grand respect pour la performance de Messi à la Coupe du monde. »

