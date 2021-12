PSG : le beau message de Messi à Antonella Roccuzzo après son 7e Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Vainqueur lundi dernier de son 7e Ballon d'Or, Lionel Messi est plus que jamais le joueur le plus sacré de tous les temps par le magazine France Football. S'il a réagi en direct lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet, la grosse interview de la Pulga est sortie ce samedi dans les colonnes du mensuel.

Revenant sur sa longue et riche carrière, l'attaquant du PSG s'est aussi attardé sur son amour de jeunesse devenu amour d'une vie : Antonella Roccuzzo. L'Argentin s'est notamment fendu d'un message très émouvant et passionnée à sa compagne rencontrée dans les quartiers de Rosario :

« C'est évidemment quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie. Non seulement parce que c'est la mère de mes enfants, mais aussi parce qu'elle m'accompagne pratiquement depuis le début de ma carrière. Elle me connaît par cœur et elle sait comment se comporter avec moi, en fonction de chaque situation. Quand je suis triste ou que je ne parviens pas à atteindre mes objectifs, notamment. On profite aussi ensemble des nombreux beaux moments qu'on a la chance de vivre. C'est quelqu'un d'essentiel pour moi, tout comme mes trois enfants ». L'Amour avec un grand « A ».