PSG, Brésil : Messi et Mbappé font prendre tous les risques à Neymar

Blessé en ouverture de la Coupe du Monde face à la Serbie et absent lors des rencontres contre la Suisse et le Cameroun, Neymar Jr devrait bel et bien débuter en huitièmes de finale contre la Corée du Sud ce soir (20 heures). Une semaine après son entorse d'une cheville qui avait doublé de volume, « Ney » sera en mesure de jouer mais à quel prix ? Globo nous apprend en effet que, durant son ultime séance d'entraînement, l'attaquant du PSG a joué sous anti-inflammatoires strapé d'un spray analgésique. Neymar jaloux de Messi et Neymar ? L'Équipe va plus loin et laisse entendre que si Neymar a tellement envie de jouer contre la Corée du Sud, c'est qu'il veut absolument faire jeu égal avec Lionel Messi (3 buts) et Kylian Mbappé (5 buts), qui brillent de mille feux au Qatar. « Il a des fourmis dans les pieds, il est très excité, souffle-t-on dans son entourage. Il est aussi capable de supporter une petite douleur quand il joue, il l’a déjà fait. » Des informations qui ne sont pas franchement de nature à rassurer Christophe Galtier, lequel espère pouvoir récupérer ses 11 joueurs en bon état à l'issue du Mondial et pour la deuxième partie de saison... 🗞️ « God save notre king » : la une de L'Équipe du lundi 5 décembre 2022. pic.twitter.com/C002vWF0TF — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 4, 2022

Neymar prêt à jouer à tout prix ! Attendu titulaire lors de Brésil – Corée du Sud ce soir (20 heures), Neymar Jr a fait le maximum pour être sur pied dès l'entame de la phase à élimination directe du Mondial... Quitte à prendre tous les risques avec sa cheville ?

Alexandre Corboz

Rédacteur