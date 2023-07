PSG : le clan Galtier sort violemment du silence et jette un froid sur l’arrivée de Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Christophe Galtier a déjà très envie d’oublier ce vendredi 30 juin 2023, qui a vu hier l'affaire de ses supposés propos discriminatoires à l’OGC Nice lui revenir au visage. Convoqué tôt vendredi matin puis placé en garde à vue, le coach du PSG a finalement été déféré au parquet en vue d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Nice, le 15 décembre prochain. En attendant, son entourage a pris la parole publiquement pour la première fois depuis les événements d’hier.

La date de l'arrivée de Luis Enrique retardée ?

« On s'attendait à cette convocation, c'était la suite logique de la procédure. Mais dorénavant, il va falloir encore se battre. On a le sentiment qu'ils veulent mettre Christophe à terre jusqu'au bout », estime son clan dans des propos relayés par Onze Mondial. De son côté, Sports Zone fait savoir que la situation de Galtier pourrait impacter directement l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG. Si celle-ci n’est pas remise en cause, après un accord total entre les deux parties, le timing de son arrivée pourrait être décaler dans le temps. Histoire de faire les choses le plus proprement du monde.

⚽️ Christophe Galtier est passé par la casse garde à vue hier. Et alors qu'un procès se dessine, son clan a répliqué publiquement. ⬇️ https://t.co/EzoDc68BIP — Onze Mondial (@OnzeMondial) July 1, 2023

