PSG : le clan Mbappé sort encore le drapeau blanc avec Luis Enrique

"On respecte les choix du coach et Kylian Mbappé est lui pleinement concentré sur le déplacement à la Real Sociedad. Aucune polémique sur le fait qu’il soit en tribune. Il s’était douché et était en tenue et chaussures de ville. C’est un dirigeant du club qui l’a conduit de manière spontanée en tribune au sein de la délégation officielle du PSG." Voilà ce que l'entourage de Kylian Mbappé a confié à nos confrères de RMC Sport après que Luis Enrique ait décidé de sortir l'attaquant français à la mi-temps du match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain (0-0).

"Tout est rentré dans l'ordre"

Ce dimanche, soit deux jours après cette soirée explosive, le clan de Kylian Mbappé, sondé par Le Parisien, est une nouvelle fois revenu sur cet épisode, jouant encore l'apaisement avec l'entraîneur espagnol. "Tout est rentré dans l'ordre, les différentes parties ont mis les points sur les i et ils sont prêts à avancer ensemble."

