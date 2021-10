PSG : le clan Messi prend position dans l'affaire Mauro Icardi – Wanda Nara

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Vu que les déboires extra-sportifs d'un homme, la rupture Wanda Nara – Mauro Icardi peut-elle faire exploser le vestiaire du PSG ? Comme l'a fait savoir L'Equipe, l'absence de l'attaquant argentin dimanche à l'entraînement a fait beaucoup parler au sein du groupe, certains n'hésitant pas à spéculer sur le dénouement de l'affaire alors que Wanda Nara accuse son mari de l'avoir trompé avec une actrice argentine (China Suarez).

Antonela Roccuzzo, une épaule compatissante pour Wanda Nara ?

Derrière cette histoire d'adultère, on retrouve aussi quelques jugements et des fissures potentielles au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino. Pas vraiment fan de Mauro Icardi à qui il reprochait déjà d'avoir « piqué » Wanda Nara à son ami de longue date Maxi Lopez, Lionel Messi avait déjà une position bien arrêtée sur le comportement de son coéquipier. Position qui ne semble pas aller en s'arrangeant.

Et aussi étonnant que cela puisse paraître le couple Messi aurait pris fait et cause pour Wanda Nara contre Mauro Icardi. Ce n'est qu'à compter de samedi soir, après l'annonce de sa sulfureuse compatriote sur son compte Instagram, qu'Antonela Roccuzzo s'est mise à suivre Wanda Nara sur le réseau social. Difficile d'y voir une simple coincidence alors que de son côté Lionel Messi ne suit toujours pas Mauro Icardi (seul joueur majeur du PSG dans ce cas...).