PSG : le club annonce un coup dur pour Hakimi et donne des nouvelles de Marquinhos et Mukiele

"Le point médical de ce vendredi 10 mars, avant le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Brest pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Victime d’une lésion d’insertion des muscles abdominaux, Marquinhos sera indisponible au moins 10 jours. Nordi Mukiele reste en soins pour une douleur aux ischios jambiers. Achraf Hakimi reprendra l’entraînement la semaine prochaine, suite à des douleurs musculaires", peut-on lire sur le communiqué du club de la capitale. Point médical avant #SB29PSG@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 10, 2023

Pour résumer À la veille de la réception du Stade Brestois, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Il concerne Marquinhos, Nordi Mukiele et Achraf Hakimi.

Fabien Chorlet

Rédacteur

