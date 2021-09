PSG : le club et la LFP passent à l'attaque avec Javier Tebas

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cela fait déjà des années que Javier Tebas fustige le dopage financier opéré par les Qataris au PSG (mais également celui d'Abu Dhabi à Manchester City). Le recrutement à prix d'or de Neymar en 2017 et ceux de Sergio Ramos puis Lionel Messi cet été ont accéléré le mouvement. Le président de la Ligue espagnole s'est déchaîné contre un club accusé d'avoir pillé le FC Barcelone et le Real Madrid.

Mais Paris a décidé de ne plus se laisser faire. Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzy, il aurait écrit un courrier à Tebas pour défendre « le club, la Ligue 1, ses supporters… » de tous « propos diffamatoires et insultants », l'invitant à « se concentrer sur les problèmes de son championnat et d’arrêter de faire diversion ». La LFP y est allée de son communiqué. Pas sûr que cela n'arrête Tebas. Pas sûr non plus que les supporters des autres clubs de L1, victimes directes du dopage financier, ne soient du côté des Parisiens…

Le #PSG a envoyé une lettre à Javier Tebas aujourd’hui pour défendre « le club, la Ligue 1, ses supporters… » de tous « propos diffamatoires et insultants ». Le #PSG a invité Tebas a « se concentrer sur les problèmes de son championnat et d’arrêter de faire diversion » #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 8, 2021