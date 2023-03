PSG : le club s'excuse auprès des supporters... mais est prêt à les trahir !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'était attendu. Au surlendemain de la piteuse élimination de la Champions League face au Bayern Munich (0-1 ; 0-2), le PSG a écrit un courrier à ses supporters pour leur présenter ses excuses et promettre que l'ambition était toujours de rigueur malgré cette énième sortie de route : « Chère supportrice, cher supporter, conscients des efforts que vous avez faits, surtout en cette période compliquée de grève, nous voulions encore vous remercier pour votre soutien indéfectible et si précieux à Munich. La famille Paris Saint-Germain sait surmonter des challenges, sait rebondir, sait rester unie malgré les obstacles qui se présentent. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Nous devons nous tourner vers l’avenir avec un objectif majeur pour le club : gagner le championnat. Notre ambition est de vous impliquer toujours plus car ensemble, nous construisons le futur du club. Ensemble, nous avons la capacité à nous relever et, à force de travail, à continuer à progresser, pour aborder avec humilité et passion les prochaines échéances. Ici c’est Paris ! ».

Seulement, ce vendredi, Le Parisien a confirmé que le club allait être candidat à l'appel d'offres pour le rachat du Stade de France. Une enveloppe de 600 M€ serait nécessaire pour cela. Le SDF, cela fait 25 ans qu'on y envoie leur club et les ultras du PSG ne veulent pas en entendre parler. Le Parisien explique cependant que la priorité pour la direction du club de la capitale est de rester au Parc des Princes. Mais face au refus de la Mairie de Paris de revoir sa position, elle est contrainte de se positionner pour le Stade de France. Et ça, ça risque de creuser un fossé avec ses supporters encore plus grand qu'une élimination prématurée de la Champions League !