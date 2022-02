PSG : le club se paye un record mondial à rendre jaloux le Real Madrid et le FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est un chiffre colossal, qui ne manquera pas de faire tiquer ceux qui se plaignent d'un championnat de France à deux vitesses depuis que le Qatar a racheté le PSG : selon L'Equipe, le club de la capitale aurait cette saison une masse salariale de 629 M€. Ce qui représenterait 37% du total de la Ligue 1 et un record mondial... Les dirigeants parisiens assurent cependant que leur masse salariale n'est "que" de 585 M€, tous salariés confondus (donc les judokas, les handballeurs, etc).

Le fair-play financier ayant été mis en sommeil jusqu'en 2023, le PSG fait tourner les compteurs : en 2018-19, sa masse salariale était de 370 M€. Elle est passée à 414 M€ en 2019-20, à 500 M€ en 2020-21 et donc à 629 M€ en 2021-22. La conséquence de son luxueux recrutement estival avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. On comprend mieux pourquoi Leonardo avait pour mission première de dégraisser cet hiver...