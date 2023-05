PSG : le club sort du silence après l'accident de Rico

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On a appris ce dimanche que le gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico, a été victime d'un accident de cheval en Espagne. Touché à la tête, l'Espagnol serait hospitalisé et dans un état préoccupant. Sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale a réagi à cet accident, apportant tout son soutien à son joueur. "Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien." Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches.



L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a tenu à apporter son soutien à Sergio Rico, victime ce dimanche d'un très grave accident de cheval à Séville, en Espagne.

Fabien Chorlet

Rédacteur