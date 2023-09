PSG : le club sort du silence et se gausse sur le possible limogeage de Luis Campos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Malgré 11 recrues (Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani) ramenées à Paris cet été, Luis Campos, annoncé sur la sellette depuis plusieurs mois déjà, ne devrait pas rester le patron du recrutement du PSG, à en croire Foot Mercato. D'après nos confrères, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC n'aurait toujours pas convaincu les décideurs parisiens, qui auraient déjà activés leurs réseaux pour trouver un nouveau directeur sportif. Le nom de l'ancien latéral gauche brésilien, Maxwell, passé au PSG entre 2012 et 2017, a déjà été étudié en interne. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Le PSG dément ! Mais en marge du match entre l'OL et le PSG, remporté haut la main par les Parisiens (4-1), le club de la capitale, qui s'amuserait de ces rumeurs plus qu'autre chose, aurait démenti au journaliste d'Amazon Prime Vidéo, David Aiello, que Luis Campos serait sur le point d'être limogé. De son côté, le dirigeant portugais aurait assuré à notre confrère qu'il est très satisfait de son mercato estival. PSG : c’est terminé pour Luis Campos, un premier nom a fuité pour le remplacer ! https://t.co/gjITvS5j8O — But! Football Club (@club_but) September 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer en marge du match entre l'OL et le PSG, remporté haut la main par les Parisiens (4-1), le club de la capitale a démenti au journaliste d'Amazon Prime Vidéo, David Aiello, que Luis Campos serait sur le point d'être limogé.

Fabien Chorlet

Rédacteur