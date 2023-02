PSG : le CM de Donnarumma fait une bourde

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

De nombreux joueurs professionnels décident de déléguer la gestion de leurs réseaux sociaux pour diverses raisons et c’est certainement le cas de Gianluigi Donnarumma. Hier, le portier du PSG, s'est félicité sur Twitter de la victoire du Bayern Munich contre Wolfsbourg (4-2) en publiant diverses photos de la rencontre des Bavarois.

La publication a été rapidement supprimée et il s'agit bien évidemment d'une erreur du CM qui a réalisé un tweet destinée au défenseur central bavarois Matthijs de Ligt. Les deux joueurs possèdent la même agente, Rafaela Pimenta, et ils ont donc certainement aussi le même Community manager. Une publication identique a été publiée par la suite sur le compte du Néerlandais. Un évènement plutôt cocasse pour à l’approche de la fameuse confrontation entre le PSG et le Bayern en 8e de finale de la Ligue des Champions.