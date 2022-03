PSG : le Collectif Ultras Paris demande le départ d'Al-Khelaïfi et tacle les joueurs !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Dans un communiqué publié en début d'après-midi, le CUP a dégainé. Plus que Mauricio Pochettino, dont la responsabilité n'est pas directement visée par ce fiasco (« Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n'en est manifestement pas le véritable décideur ? »), c'est Nasser Al-Khelaïfi qui en prend pour son grade.

Le CUP manifestera jusqu'à nouvel ordre pour ses revendications

« Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi. Il n'y a rien ici de personnel mais force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président. Notre Paris Saint-Germain mérite des gens qui le servent et non des gens qui s'en servent ».

Les joueurs ne sont pas non plus épargnés : « Comment avoir l'envi ed etout renverser pour le peuple de Paris quand tu te contentes bien souvent de le saluer du point de penalty et que tu as été plus souvent à la Fashion Week qu'à une rencontre avec les représentants de tes propres supporters ? ».

Le communiqué complet appelant à une action forte mais non violente dimanche sur PSG – Bordeaux :