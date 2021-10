PSG : le côté le plus exaspérant de Neymar pointé du doigt

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Neymar qui dit qu'il envisage d'arrêter sa carrière internationale après la Coupe du monde 2022, Neymar qui dit qu'il a trop de pression, Neymar qui dit que personne n'a compris son message, Neymar qui jure qu'il est heureux… L'attaquant du PSG multiplie les déclarations, parfois contradictoires, concernant son humeur et son avenir. A tel point que le signal finit par se brouiller. Pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, le Brésilien ne sait tout simplement pas ce qu'il veut et le mieux serait de ne plus y prêter attention.

"Ce qui est bizarre, c’est que c’était une interview (celle à DAZN) qui avait été faite en avril. Il aurait déjà pu dire que cela avait été fait il y a longtemps et qu'il était dans un autre état d’esprit. Mais il n’a pas donné ça comme argument. Je crois qu’il ne sait plus ce qu’il dit, à qui il le dit, à quelle heure il le dit. Je crois qu’il est un peu perdu dans tous les domaines, que ce soit le foot ou la communication. Je pense qu’il ne faut pas faire très attention à ce qu’il dit."

