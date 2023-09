PSG : le coup de pression cinglant des ultras à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce dimanche, L'Equipe s'interroge sur le fait que le Parc des Princes n'est plus une forteresse imprenable. Le quotidien sportif rappelle que sur ses neuf derniers matches de L1 à domicile, le PSG en a perdu cinq, dont celui de vendredi contre Nice (2-3). Un phénomène étrange car, depuis que le Qatar a déversé ses millions dans la capitale, le stade de la porte de Saint-Cloud enchaînait les séries sans revers. Le délitement de la saison passée en seconde partie de saison et les départs de vedettes comme Neymar ou Lionel Messi semblent avoir décomplexé les adversaires du PSG.

""Maintenant que les vilains canards sont partis..."

Mais ce qui interpelle dans cet article, c'est cette phrase prononcée par un ultra : "Maintenant que les vilains canards sont partis, ceux qui sont restés devraient être libérés". Un message directement adressé à Kylian Mbappé, qui avait réclamé les départs d'éléments qu'il jugeait nocif au moment de sa prolongation en mai 2022. Neymar et Marco Verratti était notamment visés. Maintenant qu'ils sont partis, les choses devraient effectivement aller mieux. Or, ce n'est pas le cas, pour le moment. Si les résultats moyens devaient perdurer, on sait donc vers qui se tournerait le courroux des supporters...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life