PSG : le couvre-feu rend bien service à Tuchel, moins à Neymar and Co

Sous couvre-feu depuis plus d'une semaine, le vestiaire du Paris Saint-Germain a été obligé de revoir ses habitudes. Alors que Neymar and Co avaient pour habitude de se retrouver ensembles au restaurant entre deux matches, tous les joueurs sont désormais assignés à résidence, marquant la fin d'une vie nocture active dans la Capitale.

Un impact lisible au niveau psychologique et surtout physique

Avec l'enchaînement des matches tous les trois joueurs et l'important nombre de blessés, la fermeture des restaurants et des bars avant 21 heures n'est peut-être pas une mauvaise chose pour Thomas Tuchel. C'est en tout cas ce que pense Alexandre Marles, l'ancien responsable de la cellule performance du PSG interrogé sur la situation par le Parisien :

« Le couvre-feu va jouer sur plusieurs aspects. Cela peut avoir un impact négatif au niveau psychologique, car les joueurs ont besoin de se côtoyer en dehors du terrain. C'est le cas pour les célibataires, mais aussi pour d'autres qui vont passer toutes les soirées en famille et qui n'en ont pas l'habitude. Sur le plan physique, en revanche, c'est un avantage, car certains ne mangent jamais chez eux le soir. Ce sera plus calme et relaxant. Et même si on se fait livrer à manger, on fait plus attention qu'au restaurant où l'on peut boire ou manger davantage sans même s'en rendre compte, du fait de la convivialité ».