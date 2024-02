PSG : le CUP met la pression à Hidalgo et al-Khelaïfi pour le Parc des Princes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après la Mairie de Paris en début de semaine, Nasser al-Khelaïfi hier soir, il ne manquait plus qu'une intervention du CUP ! Le groupe ultra du PSG a justement publié un communiqué ce vendredi pour livrer sa position suite à l'annonce d'un départ prochain du Parc des Princes. Et il est catégorique : pas question de quitter l'enceinte historique du club de la capitale ! Il veut que les deux parties se remettent autour de la table des négociations afin que le projet d'agrandissement voit le jour.

"Le PSG, c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c'est le PSG"

"Nous prenons acte des différentes déclarations dans le dossier du Parc des Princes, celles de la mairie de Paris qui refuse de vendre et des dernières annonces du Président Nasser al-Khelaïfi Notre position le PSG, c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c'est le PSG. Nous n'envisageons pas être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son antre de toujours . Nous comprenons qu'après avoir fait miroiter pendant très longtemps une vente, la mairie pour des raisons politiques a changé d'avis. Mais n'accepterons pas que notre club et son stade soit sacrifié pour que Mme Hidalgo garde la main sur le conseil de Paris. Par contre ce que nous savons c'est qu'un véritable projet de Parc des Princes de 60.000 places, respectant l'âme du club est dans les cartons. Nous le savons et nous nous battrons pour. Nous savons aussi que l'investissement dans le nouveau centre d'entrainement démontre que l'actionnaire entend être là pour longtemps. Nous invitons tout les acteurs à prendre le sujet au sérieux, et nous nous efforcerons d'en rappeler l'importance à travers nos prochaines actions ! Nous soutenons le PSG, à court terme, à long terme, pour toujours !!!"

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life