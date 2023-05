PSG : le CUP insulte violemment Messi et réclame le départ d'al-Khelaïfi et de plusieurs joueurs

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Le Collectif Ultras Paris (CUP) s'est réuni avec banderoles et fumigènes ce mercredi à partir de 18h devant la Factory, le siège du club de la capitale, afin d'avoir enfin des réponses à leurs demandes et revendications de la part de la direction du PSG.

"Messi, fils de p*te !"

Les supporters parisiens ont notamment réclamé la démission de leur président, Nasser al-Khelaïfi, et le départ de Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi. "Direction démission", "On en marre des mercenaires ! Il faut virer Messi ! Il faut virer Nasser surtout !", "Il n'y a pas de capitaine à bord du bateau. On veut un président qui soit plus présent, qui accepte de nous rencontrer quand on lui demande", a notamment lancé le président du CUP, Romain Mabille, dans un mégaphone. Par ailleurs, le CUP a violemment insulté la star argentine. "Messi, fils de p*te ! Messi, hijo de p*ta !"

« Messi, fils de p*te ! Messi, hijo de p*ta ! » 🤬



Les supporters du PSG devant la Factory. Verratti et Neymar sont également ciblés.



🎥 @CanalSupporters pic.twitter.com/USKVs1ymKa — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2023

