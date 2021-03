PSG : le FC Nantes a brisé un rêve très bling-bling de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Kylian Mbappé va bien, merci pour lui. Sorti par précaution hier face à l’OL après avoir inscrit un doublé impressionnant (4-2), l’attaquant du PSG ne devrait pas avoir de problème pour rejoindre la rassemblement des Bleus ce lundi à Clairefontaine.

L’occasion sera belle d’évoquer avec ses coéquipiers tricolores la barre des 100 buts qu’il a atteinte au Groupama Stadium. Le champion du monde comptait y parvenir il y a huit jours contre le FC Nantes, mais les Canaris ne lui ont pas permis en s’imposant même au Parc des Princes contre toute attente (2-1).

« Après ma passe contre Nantes, il fallait se rattraper »

« Mon 100e but en Ligue 1 ? C’était une bonne date pour mettre les 100 buts. Je voulais déjà le mettre contre Nantes mais j’ai pas réussi. Après ma passe à Kolo Muani contre Nantes, il fallait se rattraper, a-t-il souri au micro de Canal+. Je pense à quoi en mettant le 100e ? À la victoire, car je sais qu’on a gagné. Et c’est une nouvelle étape franchie dans ma carrière, et ça fait partie de l’histoire. C’est bien, la route continue. J’ai encore beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner. »