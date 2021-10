PSG : le feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi enflamme le vestiaire !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Au PSG, tout le monde ou presque ne parle plus que du feuilleton entre Wanda Nara et Mauro Icardi ! Ce week-end, la belle Argentine a clairement laissé entendre que son idylle avec l’attaquant du PSG était bel et bien de l’histoire ancienne. Dans ce contexte délicat, Icardi (28 ans) n'était pas à l'entraînement du PSG dimanche matin.

Hier, on le décrivait « affecté » par la situation et il a reçu l'autorisation du club de ne pas se présenter au Camp des Loges. Selon L’Équipe, son histoire avec Wanda Nara était même un sujet central de discussion dans le vestiaire du PSG ! Les joueurs parisiens se seraient en effet passionnés par cette tele-novelas 2.0.

Vers midi, sa compagne avait quitté Paris en direction de Milan, où elle continue de résider en partie, avec les deux filles du couple et avait arrêté de suivre son époux sur les réseaux sociaux en supprimant leurs photos récentes. Dans la soirée, même si les deux tourtereaux avaient semble-t-il remis le couvert, il n'en serait finalement rien. Pire, Icardi était encore absent à l'entraînement ce lundi matin...

🔴🔵 Autorisé à manquer la séance dimanche, Mauro Icardi n’était toujours pas présent, ce lundi matin, à l’entraînement du PSG. — RMC Sport (@RMCsport) October 18, 2021