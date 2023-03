PSG : le groupe de Galtier pour le Bayern Munich est tombé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Voici la liste des joueurs retenus par Christophe Galtier pour le déplacement en 8e de finale retour de Ligue des Champions sur le terrain du Bayern Munich. A noter le retour de Renato Sanches et la présence d'Achraf Hakimi. 2. Achraf Hakimi

4. Sergio Ramos

5. Marquinhos

6. Marco Verratti

7. Kylian Mbappé

8. Fabian Ruiz

14. Juan Bernat

15. Danilo Pereira

16. Sergio Rico

17. Vitinha

18. Renato Sanches

25. Nuno Mendes

26. Nordi Mukiele

28. Carlos Soler

29. Timothée Pembélé

30. Lionel Messi

31. El Chadaille Bitshiabu

33. Warren Zaïre-Emery

35. Ismaël Gharbi

44. Hugo Ekitike

90. Alexandre Letellier

99. Gianluigi Donnarumma

Pour résumer A deux jours d'un match capital en Ligue des Champions, sur la pelouse du club allemand du Bayern Munich, Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, vient tout juste de dévoiler son groupe des 22. Voici la liste, ci-dessous.

Benjamin Danet

Rédacteur

