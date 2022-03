PSG : le groupe de Pochettino pour Nice, avec des absents de taille

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ce samedi soir à 21h, le choc au sommet de la L1 opposera le PSG à l'OGC Nice, à l'Alliabz Rivera. Mauricio Pochettino a communiqué son groupe.

A la suspension de Kylian Mbappé s'ajoutent les absences d'Achraf Hakimi, Sergio Ramos, et Ander Herrera, tous aux soins.

Le groupe parisien pour le déplacement à Nice ! 📋🔴🔵#OGCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 5, 2022