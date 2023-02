PSG : le groupe pour Monaco avec un retour attendu et deux absences majeures

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Enfin ! Blessé depuis la fin septembre et son sulfureux match contre Brest, au cours duquel il aurait dû être expulsé pour avoir mal parlé à l'arbitre, Presnel Kimpembé fait son retour dans le groupe parisien, qui affrontera demain l'AS Monaco à Louis-II (17h). Lionel Messi et Kylian Mbappé, blessés, sont absents et préservés en prévision du choc contre le Bayern Munich en 8es de finale aller de la Champions League.

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier.

Défenseurs : Hakimi, Kimpembé, Bitshiabu, Ramos, Pembélé, Marquinhos, Bernat, Mendes.

Milieux : Ruiz, Danilo, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, Gharbi.

Attaquants : Neymar Jr, Housni, Ekitike,