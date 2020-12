PSG : le LOSC, The Best... Neymar enchaîne les désillusions

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

On ne peut pas franchement dire que Neymar Jr soit à la fête en cette fin d'année. Blessé par Thiago Mendes lors du dernier PSG – OL dimanche dernier, le Brésilien n'est pas sûr d'être rétabli de son entorse pour le choc face à Lille. Si Thomas Tuchel croit toujours en la possibilité de l'aligner pour l'affrontement entre les deux leaders de L1 dimanche, la réalité est plus nuancée.

La présence de Neymar fortement menacée contre Lille

Selon Le Parisien, Neymar n'a toujours pas repris l'entraînement et demeure aux soins, entouré de son staff personnel Rafael Martini (kiné) et Ricardo Rosa (physiothérapeute). Le quotidien l'assure : Paris ne prendra pas le moindre risque à précipiter le retour de sa star, quitte à faire l'impasse sur ce choc.

Une absence au trophée The Best qui interpelle

En attendant, il est une autre impasse que Neymar a fait, contre son gré cette fois-ci : celui de sa présence dans les récompenses au palmarès du FIFA-The Best. Malgré son quadruplé national avec le PSG et sa finale de Ligue des Champions, le Brésilien ne figurait pas dans les trois nommés au titre de meilleur joueur (contrairement à Messi et CR7)... Et il n'était pas non plus dans le onze-type. Un boycott qui a scandalisé son compatriote et ami Richarlison (Everton) qui s'est fendu d'un twitt pour critiquer cette cérémonie fantôme : « No Neymar, no party » (pas de fête sans Neymar).